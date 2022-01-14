فض الاتفاق.. الديمقراطي الكردستاني ينتقد إصرار الاتحاد على ترشيح شخصيته لرئاسة الجمهورية

2022/01/14 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دلشاد شعبان، اليوم الجمعة، إصرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على التمسك بشخصية واحدة لرئاسة الجمهورية.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكرد والحزب الديمقراطي هو الأكثر مقاعدا داخل المكون الكردي".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي بالرغم من كونه صاحب الأغلبية ولديه 31 مقعدا لكنه لم يصر على منصب معين ولا مرشح معين".

وأكد أن "المنصب يجب أن يتم اختياره بالتوافق، وليس بمحاولة فرض الإرادة".

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