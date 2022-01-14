2022/01/14 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد سماحة السيد مقتدى الصدر على شكوى الكتلة الصدرية حول الضغوط التي يتعرضون لها من ابناء التيار قائلاً: اتقوا الله يا قواعدنا الشعبية فقد فتحنا لكم ابواب التعيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: اتقوا الله يا قواعدنا الشعبية فقد فتحنا لكم ابواب التعيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: اتقوا الله يا قواعدنا الشعبية فقد فتحنا لكم ابواب التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).