2022/01/14 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أبدى الاتحاد الاسباني بكرة القدم، دعمه الكامل لتطوير منظومة كرة القدم في العراق.وذكر الاتحاد العراقي بكرة القدم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التقى رئيسَ الاتحاد الإسبانيّ لويس روبياليس، وبحث الطرفان، في اللقاءِ الذي أقيمَ في السعوديّة، تعزيزَ العلاقات الرياضيّةِ بين البلدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تبدي استعدادها لدعم وتطوير منظومة الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا تبدي استعدادها لدعم وتطوير منظومة الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).