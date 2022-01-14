2022/01/14 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبار الممتاز يدخلون في صراع شرس على وصافة الترتيب الناصرية- باسم الركابي هم مشترك يجمع فرق الزوراء والوسط والجوية يتلخص بانهاء المرحلة الأولى من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت في وصافةالترتيب عندما يخوض الزوراء34 اختبارا صعبا حينما يحل ضيفا على النجف بانتظار تحقيق رغبة جمهوره بحسم المهمة على أتم وجه للانتقال للمركز الثاني مع […]

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