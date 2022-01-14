نقل الطاقة عبر سوريا.. الخرانة الأميركية تجيب عن

2022/01/14 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، أنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في لقاء الجمعة بقصر السراي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية.

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