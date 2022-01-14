2022/01/14 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي مون تصدر شهيةعروةعصي تقلد الروح سيف يتثاءب يجني سمفونية الأحداث كلوم ينظف تربة للإعورار .بكاء كذبة الترسجسد يفوح بنجل مفتاح برهان يتنقل من المستقبل إلى المستقبل كساق بحر يزعزع عزيمة التاريخ .موج يطهر أحاسيس القانون قبلة بمقلع لعصفورعنف يمشط شعر زلزال عقم بذاكرة خجليخطب السنابل عل ......





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