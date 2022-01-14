تونس، كيف حال دار لُقْمان - الطاهر المعز

2022/01/14 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس في السنة الحادية عشر بعد الإنتفاضةيتميّز الوضع، بنهاية سنة 2021 باحتداد الأزمة الإقتصادية، وانخفاض قيمة الدّينار، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص السيولة والعجز المتزايد في الموازنة، بالتوازي مع أزمة سياسية حادّة يَقُودُها طَرَفَن من السّلطة: الإخوان المسلمون الذين كانوا يقودون البلاد، منذ الربع الأخير من سنة 2011، بتحالف مع بعض القوى الأخرى، ويتمثل الطّرف الثاني في الرئيس قي ......





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