مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

2022/01/14 | 20:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير على طريق خانقين – جلولاء.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “معاونا طبيا توفي وأصيب ثلاثة آخرون بانقلاب سيارة تقلهم قرب تقاطع خانقين – جلولاء قرب منطقة كباشي جنوبي قضاء خانقين”.واضاف أن “سيارات الإسعاف نقلت الضحية والمصابين […]

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