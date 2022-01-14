توب 5: حرب بين روسيا وأكرانيا تلوح بالأفق.. وتفريق مظاهرات بذكرى ثورة تونس

2022/01/14 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تجهيز روسيا عملية تمويه لتبرر غزو أوكرانيا، وتفريق متظاهرين ضد الرئيس التونسي في ذكرى الثورة، وتصريحات وزير خارجية الأردن حول مدى استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بشار الأسد وسوريا، وصولا إلى "باكسلوفيد" أمل مرضى كورونا الذي يصعب الحصول عليه...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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