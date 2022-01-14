رئيس اتحاد الكرة الروماني يزور العراق نيسان المقبل

2022/01/14 | 20:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … يجري رئيس الاتحاد الرومانيّ رازفان بور ليانو، العراق في شهر نيسان المقبل.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، الاقى رئيسَ الاتحاد الرومانيّ رازفان بور ليانو، وتدارس الطرفان سبلَ التعاون مع الاتحادِ الأوروبيّ للعبةِ لوضع الأسسِ الكفيلةِ للنهوض بواقعِ الكرةِ […]

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