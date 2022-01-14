أوميكرون يرفع معدل نقل الأطفال الرضّع إلى المستشفى

2022/01/14 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا معدل نقل الأطفال الرضّع إلى المستشفى في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، الجمعة.وأفاد باحثون بأن سلالة أوميكرون تسببت في ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى عن معدلات نقلهم بسبب السلالات السابقة من كوفيد- 19، إلا أن فترات الإقامة في المستشفى كانت […]

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