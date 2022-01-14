مفاوضات النووي الإيراني: عدد كبير من القضايا لا يزال دون حل!

2022/01/14 | 20:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وكالة "رويترز"، الجمعة، إن مسارات التفاوض في محادثات الاتفاق النووي مع إيران تكشف عن وجود عدد ليس بالقليل من القضايا التي مازالت دون حل.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات التي تجري في فيينا (14 كانون الثاني 2022)، إن "هناك عددا كبيرا من القضايا في عدة مجالات ما زالت دون حل في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

واضافت "في كل جزء من الورقة (غير المكتملة التي تحدد الخطوط العريضة لاتفاق)، توجد قضايا مازالت قيد الدراسة"، مضيفا أنه "بالرغم من أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح لا توجد فسحة من الوقت".

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