2022/01/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانات واسعة لإستهداف المدنيين ويونامي تحذّر من زعزعة الإستقرار إرباك يلف المشهد عقب إعتداءات على مقار حزبية ودبلوماسية في بغداد بغداد – قصي منذر خيم الارباك على المشهد الامني ، عقب سلسلة اعتداءات تعرضت لها مقار حزبية في بغداد بعد ساعات من استهداف السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء بثلاث صواريخ كاتيوشا ، اسفرت عن اصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرباك يلف المشهد عقب إعتداءات على مقار حزبية ودبلوماسية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرباك يلف المشهد عقب إعتداءات على مقار حزبية ودبلوماسية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).