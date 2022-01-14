2022/01/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تحافظ على الصدارة قناة (الشرقية) تحصد المركز الأول في أحدث إستطلاع بغداد – ندى شوكت تبوأت قناة (الشرقية) المركز الاول في احدث قياسات المشاهدة التي صممت في بغداد.واظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجرته كلية الاعلام بجامعة بغداد، تقدم قناة (الشرقية) على بقية القنوات الفضائية العراقية بحصولها على المركز الاول بنسبة مشاهدة بلغت 25.39 بواقع […]

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