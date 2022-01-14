2022/01/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : تعليق عمل رئاسة البرلمان لا يؤثّر على شرعية إنتخاب الحلبوسي ونائبيه بغداد – الزمان رأى خبير قانوني ، أن الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بتعليق عمل رئاسة البرلمان مؤقت ولا يؤثر على شرعية انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه.وقال طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أمر المحكمة العليا […]

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