مع توقعات الثلوج.. بغداد على موعد مع أمطار

2022/01/14 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم الجمعة، وجود فرص لسقوط امطار متجمدة في العراق بعد ظهر الاثنين المقبل.وقال العطية في "تدوينة" له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم): "لاتوجد توقعات لهطول الثلوج في العاصمة بغداد".واضاف انه "ربما هناك فرص لسقوط امطار متجمدة بعد ظهر الاثنين".

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