2022/01/14 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد افاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، ببدء اجتماع تحالف الاطار التنسيقي في منزل عمار الحكيم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تحالف الاطار التنسيقي عقد اجتماعه في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم".

واضاف ان "الاجتماع سيناقش الخطوات السياسية والقانونية القادمة للاطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع الاطار التنسيقي في منزل الحكيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع الاطار التنسيقي في منزل الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).