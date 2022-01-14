الصدر يحدد آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية (وثيقة)

2022/01/14 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية، فيما نصح القواعد الشعبية بعدم الاحتكاك بالنواب والتحلي بالصبر للاستمرار بإكمال المشروع الإصلاحي.الوثيقة ادناه:

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