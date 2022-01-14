اجتماع مرتقب لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري اليوم

2022/01/14 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مصدر سياسي، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب لقوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “الاطار التنسيقي قد تعقد اجتماعا اليوم في منزل هادي العامري رئيس تحالف الفتح لبحث قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي …

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