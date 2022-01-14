بيتروفيتش يحسم قرار استبعاد بايش من عدمه

2022/01/14 | 21:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … رفض مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، منح اللاعب ابراهيم بايش فرصة اخرى للعب في المنتخب الوطني.وقال مصدر مقرب من بيتروفيتش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة المنتخب الوطني منحت بتروفيتش أحقية اتخاذ القرار الحاسم للتعامل مع اللاعب ابراهيم بايش بعد تصريحه ضد اللاعبين المغتربين”.واوضح ان “اتحاد الكرة خير […]

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