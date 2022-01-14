القبض على متهم شنق زوجته في المثنى

2022/01/14 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم شنق زوجته في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “برعاية مباشره من قبل قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت محمد عيسى سبتي وبإشراف مدير شرطة قضاء السماوة حميد عبد الرضا مشنن، وعندما استخبر مركز شرطة السماوة من قبل …

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