رئيسة وزراء السويد تصاب بفيروس كورونا

2022/01/14 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد مشاركتها في جلسة برلمانية، أصيبت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون وسياسيان آخران بفيروس كورونا، حسبما أعلنت مصادر حكومية، الجمعة.وقال مكتب رئيسة الوزراء في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية “تي تي”، إن الاختبارات أثبتت إصابة أندرسون بـ”كوفيد 19”.وكانت ماغدالينا أندرسون، وهي زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يعد أكبر حزب في السويد، شاركت في مناظرة بالبرلمان مع قادة […]

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