الشيخ الضاري يدين استهداف مقار الأحزاب السياسية

2022/01/14 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، استهداف مقار الأحزاب السياسية وتهديد حياة المدنيين الآمنين.

وأكد الشيخ الضاري رفضه التصريحات غير المسؤولة التي تبث الفرقة، مجددا دعوته لحقن الدماء والحفاظ على ‫العراق‬ وشعبه ومحاسبة المعتدين، مؤكدا ضرورة احترام المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث ومراقبة عملها تحت قبة البرلمان العراقي.

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