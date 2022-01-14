وفاة جان جاك بينيكس مخرج “بيتي بلو” عن 75 عاما

2022/01/14 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي المخرج السينمائي الفرنسي جان جاك بينيكس، عن عمر ناهز 75 عاما، حسبما صرحت عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة.برز بينيكس بفيلمه الأول “ديفا” عام 1980، وحقق شهرة عالمية واسعة عام 1986 بفيلم “بيتي بلو” بطولة جان ويج أنجلاد وبياتريس دال.وحاز بينيكس جوائر عدّة في مسيرته أبرزها “الأوسكار” و”سيزار”، كما حجز محطّة […]

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