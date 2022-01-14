اقدم مدن ديالى ترصد ظاهرة “مثيرة للقلق” وتؤكد: 70 الف نسمة في موقف حرج

2022/01/14 | 21:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن رصد ظاهرة مثيرة للقلق في اقدم مدن الحدود شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية( 98كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،انه” من خلال المتابعة المستمرة لفرق الموارد المائية لملف الابار الارتوازية في مدن الحدود شرق ديالى في اشارة الى ناحيتي مندلي وقزانية وقراهما تم […]

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