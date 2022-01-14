2022/01/14 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة ترى مؤشرات عن بدء روسيا نشر أخبار مضللة بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو "تعد ذرائع لمهاجمة أوكرانيا وقد فعلت ذلك في السابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: روسيا تعد ذرائع لمهاجمة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: روسيا تعد ذرائع لمهاجمة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).