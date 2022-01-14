2022/01/14 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجيّة تدين بشكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن واستقرار العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:15

واع/

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