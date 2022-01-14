2022/01/14 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت وزارة الخارجية، الجمعة، استهداف المنطقة الخضراء، مؤكدة أن بغداد ملتزمة بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 كانون الثاني 2022)، إنها "تدينُ بشكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن وإستقرار العراق، لاسيما ماتعرّضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من إستهدافٍ بالصواريخ يوم أمس".

وجددت الخارجية، "الإلتزامَ بتوفيرِ الأمن والحمايةِ للبعثات الدبلوماسيّة وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسيرِ عملها وفقاً لِما نَصّت عليه الإتفاقيّات الدوليّة، فإننا نؤكِّدُ إجراءات الحكومة العراقيّة بملاحقة الجُناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وأوضحت أن "أمنَ وأستقرارَ العراق ليس خياراً بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمنِ مجتمعها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تدين قصف السفارة الأميركية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تدين قصف السفارة الأميركية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).