ديالى تبين حقيقة زيادة خزين مياه بحيرة حمرين

2022/01/14 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الجمعة، عن حقيقة زيادة خزين بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الامطار التي هطلت في الايام الاخيرة اسهمت في ضخ الاف من الامتار المكعبة الى خزين بحيرة حمرين شرقي السعدية".

وأضاف ان "هذه الكميات وفق جداول الارقام تعد زيادة غير مؤثرة اذا ما عرف بان قدرة البحيرة التخزينية تصل الى مليارين و400 مليون م 3"، مشيرا الى ان "بحيرة حمرين لاتزال ضمن مرحلة النضوب بعدما وصل خزينها الى وضع صعب وحرج بسبب تنامي موجة الجفاف في الاشهر الماضية خاصة وانها تشكل المغذي الاساسي لجداول وانهر تغطي نحو 70% من مناطق ديالى".

واشار الى ان "الى الآمال مرهونة حاليا بموجات الامطار القادمة التي قد تشكل حل جوهري لملف الجفاف الذي سيكون هو الاخطر في الصيف القادم اذا لم يجري انعاش خزين بحيرة حمرين".

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وتستوعب اكثر من مليارين و400 مليون م3 من المياه

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