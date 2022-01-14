الدفاع المدني في نينوى تستنفر فرقها تحسباً لأي طارئ

2022/01/14 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، استنفار فرقها تحسباً لأي طارئ بسبب الأمطار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، “نرجو من خلال الراديو وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التذكير بأرقام هواتف الطوارئ لمديرية دفاع مدني نينوى المجانية 115 والاتصال في حالة حوادث الفيضان أو السيول في محافظة نينوى والاقضية […]

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