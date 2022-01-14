المغرب الى نهائي كاس امم افريقيا

2022/01/14 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب المغرب على جزر القمر (2-0) في

المباراة التي احتضنها ملعب أحمد

أهيدجو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة

الثالثة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وسجل هدفي الأسود سليم أملاح وزكرياء

أبو خلال، في الدق

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