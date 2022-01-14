الخارجية العراقية بخصوص استهداف المنطقة الخضراء:الحكومة ستلاحق الجناة

2022/01/14 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجيّة العراقية بشكلٍ

قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن

وإستقرار العراق، لاسيما ماتعرّضت له

المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من

إستهدافٍ بالصواريخ يوم أمس.

وجددت الخارجية التزام العرا

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