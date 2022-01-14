قيادي في الإطار يكشف ’أجندة’ الاجتماع في منزل الحكيم

2022/01/14 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف القيادي في الإطار التنسيقي، وائل الركابي، تفاصيل الاجتماع الحالي في بيت رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وخطوط التواصل مع الكتل السياسية، خاصة بعد قرار المحكمة الولائي، بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب”.وأضاف، أن “الاجتماع عقد في منزل …

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