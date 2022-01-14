ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية غربي الانبار

2022/01/14 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، الجمعة، بضبط اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز سابق لعناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة […]

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