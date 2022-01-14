السوبر الإسبانية.. إصابة ظهير ريال مدريد بكورونا وغيابه عن النهائي

2022/01/14 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إصابة الظهير الأيمن، داني كارفاخال، بفيروس كورونا، ما سيحول دون مشاركته في المباراة النهائية من الكأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بلباو حامل اللقب في العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

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