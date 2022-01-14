قبل نهائي ’السوبر’.. ريال مدريد يعلن إصابة الظهير كارفاخال بفيروس كورونا

2022/01/14 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال بفيروس كورونا، الأمر الذي سيمنع مشاركته في المباراة النهائية من كأس السوبر أمام أتلتيك بيلباو في العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل.

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وأعلن الفريق في بيان مقتضب أن "اختبار اللاعب كارفاخال كان إيجابيًا لـ كوفيد19".

وتأهل النادي الملكي لنهائي السوبر عقب فوزه في الدور نصف النهائي بالكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 بعد التمديد الأربعاء الماضي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، تخشى ادارة نادي ريال مدريد أن تسبق هذه الحالة الإيجابية موجة جديدة من الاصابات بكورونا في صفوف الفريق قبل يومين من المباراة النهائية ضد بيلباو الذي كان قد تغلب على أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي الثاني الخميس.

وستجمع المباراة النهائية البطلين الاخيرين منذ أن باتت المسابقة تُقام بنظام بطولة مصغرة من أربعة فرق (بطلا الدوري والكأس والوصيفان) منذ العام 2020 وانتقالها الى السعودية التي ستستمر في استضافتها حتى العام 2029.

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