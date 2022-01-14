متوقفة على هذا الأمر.. الكشف عن أسباب الانسحاب الوارد للإطار التنسيقي من العملية السياسية

2022/01/14 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، أن الانسحاب من العملية السياسية في العراق امر وارد، فيما بين سبب ذلك.

وقال القيادي في الاطار وائل الركابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي لديه الكثير من الخيارات واحدها الانسحاب من العملية السياسية في حال تمرير الجلسة الاولى واقرار المحكمة بشرعيتها".

وبين الركابي أن "كل الخيارات واردة للاطار التنسيقي كالذهاب للمعارضة او الانسحاب من العملية السياسية او التفاوض بشأن تشكيل الحكومة".

وأكد أن "هذه الامور متوقفة على ما ستقرره المحكمة الاتحادية ازاء جلسة البرلمان الاولى".

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