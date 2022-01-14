عاصفة شمسية يُتوقع أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض نهاية هذا الأسبوع

2022/01/14 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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من المنتظر أن تضرب عاصفة شمسية الأرض في نهاية هذا الأسبوع بعد إنطلاق "تيار عالي السرعة" من الشمس.

ويتوقع هبوب رياح شمسية عالية السرعة على الأرض يوم السبت أو الأحد.



ويحذر خبراء في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من هذه العاصفة الشمسية.

ويتوقعون أن منطقة التأثر ستكون في الغالب، باتجاه القطب عند 60 درجة من خط العرض المغناطيسي الأرضي.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن تؤثر العاصفة على كل من الأقمار الصناعية وشبكة الطاقة على الأرض.

ويصنف مركز طقس الفضاء الأمريكي (SWPC) العواصف الشمسية على مقياس G1 للأصغر، الأقل شدة، وصولا إلى G5، الأكبر، الأكثر شدة.

ومن المتوقع أن تكون هذه عاصفة من فئة G1، ومع ذلك، من المنتظر أن تضيء السماء بالشفق القطبي الجميل، خاصة في خطوط العرض العليا عبر المنطقة الشمالية في الولايات المتحدة، مثل شمال ميشيغان.

وصرح مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بأنه من المتوقع أن تحدث العاصفة الشمسية في وقت متأخر من 15 يناير، وتتواصل إلى غاية اليوم التالي "عندما يصبح التيار عالي السرعة المتكرر للثقب الاكليلي ذي القطبية السالبة مؤثرا جغرافيا".

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