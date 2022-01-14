اهالي قضاء الزبير في البصرة يناشدون دوائر الكهرباء بعد سقوط سلك للضغط العالي

2022/01/14 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة وجه اهالي قضاء الزبير، اليوم الجمعة، مناشدات الى دوائر الكهرباء المعنية بالتدخل العاجل بعد سقوط سلك للضغط العالي حفاظا على سلامة المواطنين.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان،احد اسلاك الضغط العالي في منطقة دور البلديات بقضاء الزبير غرب محافظة البصرة سقط على الارض قرب منازل المواطنين.

واضاف ان، الاهالي وجهوا مناشدات الى الدوائر المعنية في وزارة الكهرباء للتدخل ومعالجة الامر حفاظا على سلامة المواطنين.

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