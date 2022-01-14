عالم مناعة إيطالي: لا يمكن التلقيح ضد كورونا كل شهرين

2022/01/14 | 22:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد عالم المناعة وعضو اللجنة العلمية الفنية (CTS) بإيطاليا سيرجو أبريناني، أن اللقاحات تجعل وباء كورونا كالأنفلونزا الاعتيادية، ولذا فلا يمكن التطعيم ضده كل شهرين.وقال أبريناني، انه “من المحتمل أن يصبح “كوفيد” عدوى شبيهة بالأنفلونزا، لكن يجب التمييز هنا بين الملقحين وغير الملقحين، لأنه بالنسبة للمصابين بفيروس كوف ـ سارس ـ 2 […]

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