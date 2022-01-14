تفجيرات تستهدف مقرات حزبية في بغداد احدها بطائرة مسيرة

2022/01/14 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت تفجيرات مقرات حزبية في بغداد، فجر

الجمعة، أسفرت عن أضرار مادية، من دون

تسجيل أي خسائر بشرية، وفقا لمصادر قناة

الحرة.

ووقع انفجار "لم تعرف طبيعته" في منطقة

الأعظمية ببغداد

واستهدف الانفجار مقر حزب

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