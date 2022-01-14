محافظة تفقد نصف معامل صناعة” الملح العراقي”..بعضها عمره 70 سنة

2022/01/14 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد عضو غرفة التجارة السابق في ديالى محمد المجمعي، الجمعة، بان المحافظة فقدت نصف معامل صناعة الملح العراقي.وقال المجمعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى وخاصة اطراف ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) كانت تضم معامل لتصنيع ملح الطعام العراقي بجودة مميزة لعقود ويجري تسويق عشرات الاطنان الى اسواق بغداد وبقية المحافظات بعضها […]

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