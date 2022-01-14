"دعوتُ الله بين صرخات التعذيب وتكبيرات العيد".. شاهد بمحاكمة رسلان يروى تفاصيل مرعبة في سجون الأسد

2022/01/14 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى طبيب اعتقل سابقا، في أحد أكثر سجون سوريا شهرة، تفاصيل مروعة عن حالات التعذيب والمعاناة التي تعرض هو وآخرون خلال فترة الاحتجاز.

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