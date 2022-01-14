الأمم المتحدة: تيغراي على شفير كارثة إنسانية

2022/01/14 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حذر برنامج الغذاء العالمي من كارثة إنسانية تهدد إقليم تيغراي شمال إثيوبيا على خلفية استمرار النزاع المسلح هناك منذ أكثر من عام.وأكد برنامج الغذاء العالمي في بيان أصدره اليوم الجمعة أنه بصدد تعليق نقل المساعدات إلى الإقليم الإثيوبي مع احتدام القتال وخطورة الوضع هناك.ووفقا للبيان، لم تصل إلى مدينة مقلي مركز […]

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