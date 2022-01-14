رئيس إيران يزعم زيادة صادرات النفط رغم العقوبات المفروضة على بلاده

2022/01/14 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، أن صادرات النفط الإيرانية زادت على الرغم من العقوبات.

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