’أسايش’ أربيل: اعتقال العصابة التي سرقت 8 عجلات تحت مسمّى ’فرصة عمل’

2022/01/14 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الأسايش العامة في أربيل، الجمعة، اعتقال عصابة سرقت عدداً من العجلات بعد "الاحتيال".

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وذكر بیان من مديرية أسايش أربيل تلقى "ناس"، نسخة منه (14 كانون الثاني 2022)، أنه "بعد وقوع جرائم احتيال وسرقة ثماني سيارات تحت مسمى "فرصة عمل" خلال اليومين الماضيين بمدينة أربيل، قامت فرق التحقيق والمتابعة في مديريتنا بواجباتها وتمكنت بالتعاون مع شرطة أربيل من اعتقال العصابة وستتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني".

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