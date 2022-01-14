2022/01/14 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر الماضي.بريطانيا تسجل أقل من 100 ألف إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر دراسة بريطانية: واحد من كل 10 مصابين بـ”كوفيد-19″ يظل معديا بعد 10 أيام من العدوى وقالت: […]

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