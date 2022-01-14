2022/01/14 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

نفذت قوة امنية مشتركة، اليوم الجمعة، حملة للبحث في مطلوبين في محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية مشتركة في قضاء الزبير غرب البصرة مكونة من شرطة الزبير والأفواج والجيش نفذت عمليات القاء قبض داخل القضاء".

واضاف، ان "هدف العملية هو البحث عن مطلوبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة للبحث عن المطلوبين في الزبير بمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة للبحث عن المطلوبين في الزبير بمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).