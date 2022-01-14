القبض على عصابة تسرق السيارات تحت مسمى

2022/01/14 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل اعلنت مديرية اسايش اربيل ، اليوم الجمعة، القبض على عصابة لسرقة السيارات تحت مسمى "فرصة عمل".

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعد وقوع جرائم احتيال وسرقة ثماني سيارات تحت مسمى فرصة عمل خلال اليومين الماضيين بمدينة أربيل، قامت فرق التحقيق والمتابعة في مديريتنا بواجباتها وتمكنت بالتعاون مع شرطة أربيل من اعتقال العصابة".

واضافت انه "سيتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني".

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