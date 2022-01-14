الطائرات المسيرة بين أيدي “لصوص المواشي” في بابل

2022/01/14 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد في مأزق أمني جديد، تواجهه القوات العراقية لصوصا يستخدمون الطائرات المسيرة الصغيرة (درونز) في استطلاع حظائر المواشي قبل سرقتها، وسط دعوات لتدخل سريع من السلطات.وبدأت هذه الظاهرة بالتفشي في محافظة بابل، حيث يعمد لصوص الأبقار إلى تصوير أماكن تربيتها للتعرف على أعدادها، وكيفية الدخول والخروج منها، فضلا عن استكشاف إن كانت …

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